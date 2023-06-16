Закон о расторжении договора аренды участка для посольства РФ в Австралии вступил в силу

По данным вещательной корпорации ABC, генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон в ночь на 16 июня

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон, разрешающий правительству страны разорвать договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства, заключенный в 2008 году, после чего документ вступил в силу. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на источник в офисе генерал-губернатора.

Отмечается, что законопроект, получивший в рекордно короткие сроки одобрение австралийского парламента, был подписан Херли в ночь на пятницу.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о намерении властей страны аннулировать договор аренды участка для строительства нового здания посольства РФ 15 июня. Соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Министерством внутренних дел Австралии, получил одобрение обеих палат в течение нескольких часов и был направлен генерал-губернатору. По словам Альбанезе, главной причиной решения о расторжении договора аренды якобы стали "предупреждения о том, что аренда Россией участка, расположенного в непосредственной близости от здания федерального парламента, представляет угрозу национальной безопасности".

В посольстве России в Австралии заявили, что законодательный акт о расторжении договора аренды - это "очередной шаг Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Австралия, аннулировав договор аренды участка для строительства нового здания посольства РФ, усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики и пытается быть отличницей на этом пути. Он также указал, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и "будет вести себя соответствующим образом".

Попытки расторгнуть договор

В августе 2022 года управление правительства Австралии, в ведении которого находятся вопросы федеральной столицы, разместило на своем сайте заявление о расторжении заключенного в декабре 2008 года договора аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства. Причиной принятого решения в ведомстве назвали тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и теперь "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны".

Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным.