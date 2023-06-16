В Германии заявили о возможности упрощения процедуры для приема Украины в НАТО

По словам Бориса Писториуса, это возможно после завершения украинского конфликта

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Члены НАТО могут договориться о некотором упрощении процедуры для приема Украины в альянс после завершения украинского конфликта. Об этом заявил в пятницу журналистам министр обороны Германии Борис Писториус на полях министерской встречи НАТО, сообщило агентство Reuters.

"Есть все больше сигналов, что все могут согласиться на это. Я открыт для этого", - заявил Писториус, комментируя сообщения, что США могут предложить в будущем упростить процедуру для Украины и автоматически предоставить статус кандидата на вступление, отменив необходимость выполнять некоторые критерии, включая получение и выполнение плана действий для членства в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что до конца военного конфликта на Украине членство этой страны в НАТО не рассматривается.

Украина в свою очередь требует от стран НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе неких четких обещаний по перспективам вступления. На сегодня в НАТО в отношении Киева все еще действует так называемая бухарестская формула, принятая в апреле 2008 года, которая подразумевает, что Украина и Грузия "со временем станут членами НАТО, когда будут соответствовать всем критериям для вступления". Никакие сроки и прочие параметры вступления в ней не указаны.