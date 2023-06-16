Папа Римский примет на аудиенции 21 июня президента Бразилии

По данным газеты Il fatto quotidiano, 20 июня Франциск также примет президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который ранее провел в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным

ВАТИКАН, 16 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск примет 21 июня на аудиенции в Апостольском дворце президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Святого престола.

13 июня бразильский лидер сообщил в своем Twitter, что на следующей неделе собирается побывать в Италии и встретиться с понтификом.

По данным газеты Il fatto quotidiano, днем ранее Франциск примет президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Данная информация пока официально не подтверждена Ватиканом. 15 июня премьер-министр Кубы Мануэль Марреро побывал в Москве, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

86-летний Франциск был в пятницу выписан из римской больницы имени Агостино Джемелли, где он находился после операции на брюшной полости. Ранее сообщалось, что все публичные мероприятия понтифика приостановлены до 18 июня, однако в пятницу служба печати Святого престола подтвердила, что Франциск появится перед верующими в воскресенье в ходе традиционного благословения на площади Святого Петра. Кроме того, подтверждены все аудиенции, за исключением "коллективной аудиенции в среду 21 июня, которая отменена для обеспечения послеоперационного восстановления", отметили в пресс-службе.