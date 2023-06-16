НАТО начинает переход от концепции воздушной полиции к созданию системы ПВО в Европе

Генсек альянса сообщил, что министры обороны стран-участниц согласовали новую ротационную модель для системы противовоздушной и противоракетной обороны

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО согласовали модель перехода альянса от нынешней концепции воздушной полиции к созданию полноценной системы противовоздушной обороны в Европе. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.

"Мы также согласовали новую ротационную (с поочередным задействованием в режиме несения боевого дежурства самолетов и средств ПВО разных стран НАТО - прим. ТАСС) модель для новой системы противовоздушной и противоракетной обороны, которая обеспечит максимально эффективное использование ресурсов. Это позволит нам обеспечить плавный переход от нынешней концепции воздушной полиции к полноценной воздушной обороне", - сказал Столтенберг.