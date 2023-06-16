Зеленский своим указом убрал имя генерала Черняховского из названия университета ВСУ

Решение о приcвоении университету имени советского генерала принял в 2013 году занимавший тогда пост президента Виктор Янукович

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский убрал имя советского генерала, уроженца Киевщины Ивана Черняховского (1907-1945) из названия Национального университета обороны Украины. На сайте главы государства опубликован его указ, который отменяет решение о приcвоении университету имени Черняховского, принятое в 2013 году занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем.

"Признать утратившим силу указ президента Украины от 22 февраля 2013 года № 85/2013 "О присвоении имени Ивана Черняховского Национальному университету обороны Украины", - говорится в указе Зеленского. Распоряжение вступило в силу с момента опубликования.

Национальный университет обороны Украины был основан в 1992 году как Академия Вооруженных сил Украины на базе киевской Военной академии ПВО Сухопутных войск имени маршала Советского Союза А. М. Василевского, с 2008 года носит название университета.

Генерал армии Иван Черняховский был украинцем, он родился в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии. Во время Великой Отечественной войны, в 1943 году в качестве командующего 60-й армии Черняховский участвовал в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. В октябре 1943 года за высокие организаторские способности и личный героизм, проявленные при форсировании Днепра, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В апреле 1944 года Черняховский был назначен командующим войсками 3-го Белорусского фронта. В июле 1944 года он был награжден второй "Золотой звездой" Героя Советского Союза за освобождение Витебска, Минска и Вильнюса. 18 февраля 1945 года генерал Черняховский был тяжело ранен в Восточной Пруссии и в тот же день умер от последствий ранения.