МИД Венесуэлы раскритиковал доклад США о торговле людьми

По оценке МИД республики, "американское правительство использует незаконные односторонние меры для нанесения наибольшего вреда венесуэльскому населению"

КАРАКАС, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы подвергло резкой критике ежегодной доклад Госдепартамента США о торговле людьми в мире. Об этом заявил в пятницу МИД республики.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает опубликованный Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки ежегодный доклад о торговле людьми, в котором в очередной раз в политических целях используется чувствительная тема, чтобы атаковать боливарианское правительство", - говорится в заявлении.

По оценке МИД, "американское правительство использует незаконные односторонние меры для нанесения наибольшего вреда венесуэльскому населению". "Венесуэла обеспокоена судьбой соотечественников, которые находятся в США, становятся жертвами дискриминации и не защищены от преступлений торговцев людьми", - говорится в документе.

"Венесуэла не признает права США, чьи действия приводят к грубым нарушениям прав человека", вмешиваться в дела независимых государств и "настаивает на уважении права народов на самоопределение", добавил МИД.