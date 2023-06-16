Министр обороны Сербии поблагодарил РФ за поддержку в вопросе территориальной целостности

Милош Вучевич заявил, что его страна намерена сохранять политику военного нейтралитета

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Сербия высоко ценит поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности республики и намерена сохранять политику военного нейтралитета. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в ходе встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко.

"Министр Вучевич поблагодарил за постоянную поддержку, которую Российская Федерация оказывает для сохранения суверенитета и территориальной целостности Сербии. В этой связи он еще раз подчеркнул, что долгосрочное стратегическое обязательство Сербии заключается в сохранении статуса нейтрального в военном отношении государства без членства в какой-либо из существующих военно-политических организаций", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении оборонного ведомства.

Российский дипломат в ходе встречи подчеркнул, что "единственный способ разрешить все споры [между Белградом и Приштиной] - это деэскалация текущей ситуации и выполнение международных обязательств при соблюдении международного права в отношении территориальной целостности и суверенитета Сербии".

Ранее, в четверг, Министерство обороны Сербии заявило о том, что учения "Платиновый волк" с участием военных из США и ряда других стран НАТО, а также не входящей в блок Боснии и Герцеговины стартовали в окрестностях города Буяновац на юге республики. Они проводятся, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич объявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. При этом в апреле представители Европейского командования Вооруженных сил США приняли участие в совместном с сербскими военными тактическом курсе. Ранее Минобороны республики в ответ на запрос ТАСС заявило, что Сербия проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. В сербском МО объяснили исключение из моратория необходимостью "исполнения международных обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях".