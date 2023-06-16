Глава МИД Турции принял посла США после скандальной встречи с лидером оппозиции

Незадолго до президентских выборов весной этого года американский дипломат провел встречу с кандидатом в президенты Турции от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Этот поступок вызвал возмущение Анкары

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Новый глава МИД Турции Хакан Фидан принял в пятницу посла США в Анкаре Джеффа Флейка, для которого "закрыл свои двери" президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Министр Фидан принял посла США в Турции Джеффа Флейка", - сообщил МИД.

Незадолго до президентских выборов весной этого года американский дипломат провел встречу с кандидатом в президенты Турции от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Этот поступок вызвал возмущение Анкары. Президент Эрдоган заявил, что "его двери отныне закрыты" для Флейка.