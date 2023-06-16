США не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны "нет причин повышать готовность своих ядерных сил"

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать свое ядерное оружие", - сказал он, комментируя размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Госсекретарь также заявил, что у США "нет причин повышать готовность своих ядерных сил", но в Вашингтоне "продолжат очень внимательно следить за ситуацией".

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с президентом республики Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.