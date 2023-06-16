В Rheinmetall оценили способность ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов до конца года

Глава германского оборонного концерна Армин Паппергер считает, что в Европе "вполне способны" на это

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall ожидает в текущем году получить заказы на €15-20 млрд. Об этом в пятницу заявил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

"Мы предполагаем, что будем продолжать расти хорошими двузначными темпами. В 2023 году мы ожидаем рекордных поступлений заказов: от €15 до 20 млрд. <...> Мы поставляем то, что необходимо для безопасности наших стран. Это то, что мы поставляем, и не нужно этого стыдиться", - заявил глава германского концерна.

"Думаю, что в Европе мы вполне способны поставить миллион артиллерийских снарядов [для Украины]", - сообщил Паппергер, комментируя вопрос способности ЕС передать Киеву 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Ранее страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд. Параллельно Европейское оборонное агентство распространило заявление о том, что 17 государств ЕС и Норвегия составили проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.