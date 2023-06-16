Блинкен намерен в ходе визита в Пекин установить надежные каналы связи между США и Китаем

Госсекретарь США заявил, что планирует "изучить потенциал сотрудничества по транснациональным вызовам, мировой экономической стабильности"

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай намерен попытаться в первую очередь установить открытые и надежные каналы связи между Пекином и Вашингтоном. Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

"У поездки [в Пекин] три цели. Во-первых, установить открытые и надежные каналы связи, чтобы две страны ответственно могли организовать наши отношения, в том числе путем обсуждения проблем, устранения заблуждений и недопущения недопониманий, - сказал госсекретарь. - Во-вторых, продвигать интересы и ценности США, в том числе те, которые мы разделяем с союзниками и партнерами по всему миру".

Кроме того, Блинкен заявил, что намерен "изучить потенциал сотрудничества с [КНР] по транснациональным вызовам, мировой экономической стабильности, [борьбе] с незаконными синтетическими наркотиками, проблемам климата и здравоохранения". "Мир ожидает от нас сотрудничества, а острая конкуренция требует устойчивой дипломатии", - резюмировал глава Госдепа.

Как сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Блинкен совершит визит в КНР 18-19 июня. Госсекретарь отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест, обвинив Вашингтон в нападках и клевете. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.