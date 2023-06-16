Страны НАТО обсудили в Греции возможности ПВО и разработку гиперзвукового оружия

По данным onalert.gr, в форуме участвовали 130 делегатов из 21 государства, представители академического сообщества и оборонной промышленности

АФИНЫ, 16 июня. /ТАСС/. Представители стран НАТО на конференции на острове Крит обсудили возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны альянса, разработку гиперзвукового оружия и дистанционно пилотируемых авиасистем. Об этом сообщил в пятницу новостной портал onalert.gr со ссылкой на сообщение Генерального штаба национальной обороны Греции.

По его данным, в населенном пункте Суда на Крите, где расположены база ВВС Греции и военно-морская база США, 13-14 июня прошла вторая ежегодная конференция Интегрированного центра передового опыта в области противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD CoE) на тему "Комплексная противовоздушная и противоракетная оборона: ценный элемент сдерживания и обороны НАТО". В форуме участвовали 130 делегатов из 21 государства, представители академического сообщества и оборонной промышленности.

"В ходе работы конференции была подчеркнута важность объединенной противовоздушной и противоракетной обороны как ценной опоры в области обороны и сдерживания НАТО. В этом контексте была подтверждена решающая роль IAMD CoE в сфере противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, особенно в свете вызовов безопасности, возникших вследствие российского вторжения на Украину", - говорится в сообщении штаба. "Целью конференции были учет текущей геостратегической ситуации и выявление возникающих угроз альянсу с уделением особого внимания разработке гиперзвукового оружия и дистанционно пилотируемых авиационных систем, а также определение того, как НАТО будет реагировать на эти вызовы", - говорится в сообщении.