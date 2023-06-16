Германия и Колумбия намерены развивать сотрудничество в производстве зеленого водорода

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что для этого придется импортировать подавляющее большинство гигантского количества энергии, которое необходимо для производства газа

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Германия и Колумбия намерены в будущем углублять сотрудничество в сфере производства зеленого водорода и развивать партнерство в области защиты климата и энергетики. Об этом в пятницу в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Колумбии Густаво Петро.

"Нам придется импортировать подавляющее большинство гигантского количества энергии, которое нам необходимо для производства газа", - сказал Шольц. Для этого, по его словам, Германии нужны крупные партнеры в мире. "Колумбия должна стать одним из таких партнеров", - констатировал канцлер.

В свою очередь Петро подчеркнул, что Южная Америка имеет огромный потенциал для этого. "И одной из стран, обладающих наибольшим потенциалом в Южной Америке, является Колумбия, - отметил он. - Мы хотели бы вместе взяться за это дело". Шольц и Петро сообщили о создании рабочей группы из министерств энергетики двух стран. Кроме того, в пятницу в Берлине была подписана декларация о намерениях по созданию двустороннего партнерства в области климата и энергетики между Германией и Колумбией.

Германия в настоящее время отказывается от российских энергоресурсов, заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа - к 2024 году. Это происходит на фоне роста цен на энергоресурсы в мире. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. С этой целью использование ископаемого топлива для отопления зданий должно быть полностью прекращено.