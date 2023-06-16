В ОАЭ заявили, что визит президента в Россию указывает на важность диалога и дипломатии

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что "диалог и дипломатия являются лучшими средствами выхода из любого кризиса вне зависимости от его масштабов"

ДУБАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию подчеркивает важность диалога и дипломатии для решения международных конфликтов. Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, комментируя встречу лидеров двух стран на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"ОАЭ верят в важность поддержания каналов связи, и мы твердо убеждены, что политические решения - это единственный способ сохранить международный порядок, основанный на правилах, - написал Гаргаш в Twitter. - С этой точки зрения визит шейха Мухаммеда бен Заида в Россию соответствует нашему убеждению в том, что диалог и дипломатия являются лучшими средствами выхода из любого кризиса вне зависимости от его масштабов".

Президент России Владимир Путин провел в пятницу переговоры со своим эмиратским коллегой на площадке ПМЭФ. Затем лидеры двух стран вместе осмотрели стенды ОАЭ, которые принимают участие в форуме в качестве основного гостя.