В Монголии приняли новый закон о выборах в парламент, где женщины займут 30% мест

Он также подразумевает увеличение числа депутатов с 75 до 126

УЛАН-БАТОР, 16 июня. /ТАСС/. Великий государственный хурал (парламент) Монголии принял новый закон о выборах, который вводит смешанную избирательную систему и увеличит число депутатов с 76 до 126, из которых 30% должны составлять женщины. Об этом в пятницу сообщил в прямом эфире с закрытия заседания монгольского парламента его спикер Гомбожавын Занданшатар.

"Предложения, внесенные партийными фракциями в парламенте, были приняты в сводном варианте закона о парламентских выборах. Они будут проходить по смешанной системе и число депутатов увеличится с 76 до 126 человек. Из них по итогам парламентских выборов 2024 года 30% составят женщины. Их доля после выборов в 2028 году увеличится до 40%", - сказал председатель хурала.

Он добавил, что по новому закону также сократится число агитаторов и расходы на агитацию. В рамках изменений избирательного законодательства на следующей неделе парламент обсудит новый закон о политических партиях, внесенный президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.