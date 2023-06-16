Президент ЮАР сообщил о намерении обсудить с Путиным саммит БРИКС

Сирил Рамапоса отметил, что несколько вопросов, которые касаются саммита, еще требуют своего решения

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что обсудит в субботу с президентом РФ Владимиром Путиным предстоящий в августе в Южно-Африканской Республике саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Соответствующее заявление он сделал в пятницу в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас будет двухсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой мы обсудим саммит БРИКС", - сказал Рамапоса. Он добавил, что несколько вопросов, которые касаются саммита, еще требуют своего решения. "Мы напряженно работаем с тем, чтобы все сложилось хорошо, - отметил Рамапоса. - Хочу повторить, что именно я объявлю об условиях проведения саммита БРИКС, когда будут приняты все необходимые решения".

В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС. Рамапоса направил лидерам всех стран БРИКС приглашение прибыть на саммит объединения, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил 14 июня, что многие организационные вопросы перед саммитом БРИКС, в том числе по исполнению ЮАР решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина, остаются открытыми. При этом он заметил, что подготовка к саммиту "идет активно".

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, находится сейчас в Киеве. Позднее 16 июня миссия покинет украинскую столицу и отправится в Польшу. Оттуда она вылетит в Санкт-Петербург, где 17 июня африканская делегация встретится с Путиным.