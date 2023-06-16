Пакистан заявил о желании развивать сотрудничество со всеми странами

Министр иностранных дел страны Билавал Бхутто-Зардари сообщил, что отношения Исламабада и Москвы основаны на доверии и имеют большой потенциал

ИСЛАМАБАД, 16 июня. /ТАСС/. Пакистан не желает повторения холодной войны и нацелен на налаживание взаимовыгодных отношений со всеми странами. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари, выступая на мероприятии, посвященном 50-летию основания Института стратегических исследований Исламабада.

"Пакистан ясно заявил о своем неприятии любой блоковой политики или рецидива холодной войны, - сказал он. - Создание военных союзов и отведение роли "сетевого поставщика безопасности" одним странам за счет других чревато тяжелыми последствиями". Бхутто-Зардари добавил, что двигателем международных отношений должно быть сотрудничество, а не конфронтация.

Министр отметил, что Пакистан в данном контексте нацелен на развитие хороших отношений со всеми государствами, включая Россию, Китай, США, страны Африки, Ближнего Востока, Европы, Юго-Восточной Азии.

Отношения Исламабада и Москвы

МИД Пакистана заявил, что отношения Исламабада и Москвы основаны на доверии, имеют большой потенциал.

"Пакистан и Россия продолжают выстраивать отношения, основанные на доверии, взаимопонимании и тесном сотрудничестве по региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал он. По словам министра, двусторонние связи Исламабада и Москвы характеризуются большим потенциалом, который может быть реализован во многих сферах.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 1 мая 1948 года.

Соперничество между державами

Глава МИД Пакистана считает, что соперничество между великими державами может привести к конфликту.

"Сегодня мир окружен взаимосвязанными продовольственным, топливным, финансовым кризисами, а также экзистенциальной угрозой изменения климата, - сказал он. - Наиболее отличительной чертой нашего времени является усиливающееся соперничество между великими державами, которое может разделить мировое сообщество, подорвать перспективы международного сотрудничества в контексте решения глобальных проблем и даже спровоцировать конфликт между крупными игроками".

По словам Бхутто-Зардари, Пакистану необходимо осуществлять гибкую и многомерную внешнюю политику, чтобы страна могла своевременно "адаптироваться к быстро меняющемуся геополитическому ландшафту". Работа экспертов Института стратегических исследований Исламабада в данном контексте высоко ценится как министерством иностранных дел, так и правительством исламской республики, отметил министр.

Институт стратегических исследований Исламабада был создан при МИД Пакистана в 1973 году и специализируется на изучении вопросов национального, регионального и мирового значения, затрагивающих безопасность исламской республики, а также подготовке аналитических материалов и рекомендаций для профильного ведомства и руководства страны.