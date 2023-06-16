Джонсон нарушил кодекс поведения министров, став колумнистом в Daily Mail

С критикой в адрес экс-премьера Великобритании выступил Совещательный комитет по назначениям в бизнесе

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Бывший глава британского правительства Борис Джонсон нарушил кодекс поведения министров, заранее не проинформировав профильный регулятор о том, что он станет автором субботних колонок в газете Daily Mail. С критикой в адрес экс-премьера в пятницу выступил Совещательный комитет по назначениям в бизнесе.

В распространенном регулятором заявлении говорится, что Джонсон уведомил комитет о том, что вернется к журналистской работе, с которой начиналась его карьера, всего за полчаса до того, как Daily Mail объявила о подписании контракта с бывшим главой кабмина.

"В кодексе поведения министров говорится, что министрам необходимо следить за тем, чтобы до вынесения рекомендаций комитета они не занимали новые должности и не объявляли о таком намерении заранее. Тот факт, что запрос [от Джонсона] был получен за 30 минут до того, как стало известно о назначении, является явным нарушением, - сказано в документе. - Мы обратились к господину Джонсону за объяснениями и в должное время опубликуем соответствующую переписку в соответствии с нашей политикой открытости".

Цель комитета - помогать избежать конфликта интересов, когда бывшие члены британского правительства переходят на новую работу. Среди прочего действующие правила запрещают экс-министрам заниматься лоббизмом в течение двух лет после ухода с должности. В течение того же срока они обязаны согласовывать выбор нового работодателя с членами комитета и следовать их рекомендациям. При этом регулятор не имеет полномочий, позволяющих наказывать нарушителей. Как заявил Би-би-си представитель комитета, журналистская работа "не считается сильно проблематичной" для бывших министров, однако Джонсон все равно должен был дождаться решения по своему запросу.

В своей первой колонке, которая уже в пятницу вечером доступна для чтения на сайте Daily Mail, Джонсон с юмором описывает свои злоключения в борьбе с лишним весом, которую он ведет уже 40 лет. Его попытка использовать набирающее популярность лекарственное средство семаглутид, подавляющее чувство голода, завершилась неудачей. Как признался Джонсон, после еженедельных инъекций лекарства в область живота ему больше не хотелось совершать полночные набеги на холодильник, но самочувствие при этом ухудшалось.

Политических тем Джонсон обещал не касаться "за исключением тех случаев, когда это будет совершенно необходимо".

Обвинения против Джонсона

15 июня комитет по привилегиям британского парламента распространил доклад, в котором обвинил Джонсона в том, что тот намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Если бы на прошлой неделе экс-премьер в преддверии публикации доклада сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца, что грозило бы политику потерей депутатского мандата. В сентябре 2022 года тот же скандал с вечеринками, проходившими на Даунинг-стрит в разгар пандемии, стал причиной отставки Джонсона с поста премьера.

По мнению большинства политических обозревателей, выводы комитета, которые Джонсон назвал ложью и лицемерием, означают конец его политической карьеры. Они сомневаются, что он сумеет вновь избраться в парламент, а без этого он не сможет претендовать на роль лидера партии и премьер-министра. Сам же Джонсон, покинувший депутатское кресло с громким скандалом и обвинивший бывших коллег в "охоте на ведьм", ясно дал понять, что твердо намерен вернуться в большую политику в будущем.

До того, как стать премьером в 2019 году, Джонсон зарабатывал £275 тыс. ($350 тыс.) в год на том, что регулярно писал колонки в The Daily Telegraph. Согласно оценкам британских СМИ, в таблоиде Daily Mail, который является самой популярной газетой в Великобритании, он будет получать сравнимые по размеру гонорары.