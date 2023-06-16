США планируют продать Нидерландам разведывательно-ударные БПЛА MQ-9A на $611 млн

В контракте указано, что Амстердам может также получить три мобильные наземные системы управления и другое оборудование.

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявила в пятницу о контракте на $611 млн на продажу Нидерландам четырех разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper Block 5 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В контракте указано, что Нидерланды могут также получить три мобильные наземные системы управления и другое оборудование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", она "повысит способность Нидерландов противостоять существующим и будущим угрозам", утверждают Госдепартамент и Пентагон. "В результате данной потенциальной сделки не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны", - сообщили американские власти. Основным подрядчиком выступает корпорация General Atomics Aeronautical Systems.

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование.

В конце мая власти Нидерландов сообщили, что планируют оснастить свои беспилотники MQ-9A высокоточными управляемыми авиабомбами GBU-12 и ракетами класса "воздух - поверхность" AGM-114 Hellfire II. Ожидается, что боеприпасы будут приобретены в США за сумму от $108 млн до $270 млн.

MQ-9A Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета равна 24 часам. Он способен нести ракеты класса "воздух - поверхность", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.