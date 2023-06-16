МИД Франции заявил, что РФ не пригласили на саммит о новом международном финансовом пакте

Мероприятие состоится в Париже 22-23 июня

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Россия не будет участвовать в саммите по обсуждению нового международного финансового пакта, который пройдет в Париже 22-23 июня. Об этом сообщила в пятницу глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.

Цель саммита, по ее словам, состоит в том, чтобы "избежать дробления мира, которое сегодня представляет большую опасность", "облегчить доступ к финансированию и содействовать решению проблемы долга". По словам Колонна, на этой встрече "будут представлены все регионы".

"Россия не приглашена на саммит, поскольку она временно поставила себя в положение вне игры", - сказала Колонна.

Французский министр отметила, что для участия в форуме приглашены другие страны БРИКС, в том числе Китай. Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли президент Франции Эмманюэль Макрон присутствовать на предстоящим в августе в Йоханнесбурге саммите БРИКС, о чем ранее сообщила газета L'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Колонна отметила, что "пока остается много вопросов по поводу проведения этого саммита, в том числе о его месте".

Колонна сообщила, что на следующей неделе французский лидер увидится с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, который организует саммит. "Но я считаю, что это хорошая идея", - сказала министр, комментируя возможность участия Макрона в форуме.