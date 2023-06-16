СМИ: Испания заблокировала план действий НАТО по расширению военного производства

Как сообщил портал Euractiv, причиной стало то, что испанские компании не пригласили на встречу министров обороны альянса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Испания отказалась одобрить начало разработки плана действий НАТО по расширению военного производства, который министры обороны стран НАТО обсуждали в Брюсселе.

Как сообщил в пятницу портал Euractiv, Испания блокировала этот документ, поскольку ни одна испанская компания не была приглашена на встречу министров обороны альянса с 25 ведущими компаниями военно-промышленного комплекса НАТО в Брюсселе 15 июня, где обсуждались параметры плана. Предполагается, что он должен быть утвержден на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"В знак протеста против того, что ни одна испанская компания не была приглашена, министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась утвердить начало работы над планом действий НАТО по расширению военного производства, мнение испанских компаний не учитывается", - отметило издание.

Euractiv также подчеркнул, со ссылкой на анонимных представителей европейской военной промышленности, что список участников встречи "не был справедливым", критерии отбора компаний были неочевидны и не разглашались.

По оценке издания, во встрече принимали участие только представители крупных компаний, которые занимаются производством и имеют потенциал для быстрого наращивания выпуска боеприпасов, имеющих решающее значение на поле боя, таких как крупнокалиберные артиллерийские снаряды, ракеты РСЗО и ПВО, а также беспилотников.

Расширение производства вооружений

План действий НАТО по расширению военного производства предполагает определение приоритетных направлений для инвестиций, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки максимальный рост производства боеприпасов, в первую очередь тех видов, которые сейчас массово передаются Украине. Таким образом, участие в формировании этого документа открывает для военной промышленности очень широкие возможности для получения инвестиций и заказов.

По информации Euractiv, на встречу были приглашены американские Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые производят ПТУР Javelin, РСЗО HIMARS, комплексы ПВО Patriot. С европейской стороны во встрече приняли участие немецкий Rheinmetall, британский BAE Systems, бельгийский FN Herstal, франко-итальянская группа MBDA, финская Patria, норвежская Nammo, турецкие Roketsan и Baykar и другие.

Отвечая на вопрос о списке приглашенных компаний представитель НАТО заявил, что было принято решение подготовить "небольшой целевой список, чтобы провести более продуктивную дискуссию".