Избирком Таиланда установил срок расследования в отношении лидера партии "Движение вперед"

Он составляет 20 дней

БАНГКОК, 17 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таиланда установила 20-дневный срок расследования предполагаемого нарушения закона о выборах лидером партии "Движение вперед" и претендентом на пост премьер-министра Питой Лимчароенратом. Об этом в субботу сообщила газета The Bangkok Post.

Избирательная комиссия Таиланда 9 июня приняла решение провести расследование в отношении лидера партии "Движение вперед", в адрес которого поступают обвинения во владении акциями телеканала ITV на момент проведения парламентских выборов 14 мая. Местный закон запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний.

По словам председателя избиркома Иттхипхона Бунпраконга, разбирательство может быть продлено в дальнейшем еще на 15 дней, если комитет органа по установлению фактов не уложится в установленный срок. Он также добавил, что этот процесс эквивалентен расследованию уголовного дела, который осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. "Таким образом, спешка с этим расследованием может поставить под угрозу процесс осуществления правосудия", - сказал глава таиландского избиркома.

По итогам прошедших в Таиланде парламентских выборов оппозиционная партия "Движение вперед" победила, получив 151 депутатский мандат. Политическое объединение позже объявило о коалиции с партиями "Для тайцев", "Тайцы строят Таиланд", Таиландской либеральной партией, Народно-национальной партией, Партией справедливости, "Новой общественной силой" и "Объединением сил ради Таиланда". Коалиция сможет контролировать 313 из 500 мест в парламенте, однако для утверждения кандидатуры нового премьер-министра страны необходимо заручиться поддержкой минимум 376 законодателей.

Ожидается, что новый кабинет министров Таиланда может быть сформирован во вторую неделю августа, в то время как избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты парламентских выборов до 13 июля. "Результаты выборов определенно будут утверждены в течение 60 дней [с момента проведения выборов]", - добавил Бунпраконг.

Если вину Лимчароенрата удастся доказать, то ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.