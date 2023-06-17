На Тайване зафиксировали приближение к острову 13 военных самолетов КНР

Сообщается также, что один истребитель JH-7 пересек так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова 13 военных самолетов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении оборонного ведомства Тайваня.

По его данным, в том числе один истребитель JH-7 пересек так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива. После этого самолет развернулся и удалился обратным курсом.

Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли по тревоге истребители, а также задействовали корабли и зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за самолетами НОАК.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося в августе прошлого года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим на Тайване побывали еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.