ЕС намерен предоставить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из Судана

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал "удвоить усилия, чтобы найти решение кризиса"

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Европейский союз готов выделить Египту €20 млн для решения проблемы беженцев из соседнего Судана, где с середины апреля не прекращаются вооруженные столкновения. Об этом в воскресенье заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Каире.

"Мы [ЕС] предоставим немедленную помощь в размере €20 млн, чтобы поддержать Египет в решении проблемы суданских беженцев", - сказал Боррель в ходе совместной пресс-конференции с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, которую транслировало местное телевидение. Глава дипломатии Евросоюза добавил, что необходимо "удвоить усилия, чтобы найти решение кризиса беженцев и принять меры против лиц, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей через границы".

В этом контексте он указал на "фундаментальную роль" Египта в решении конфликтов на африканском континенте и возможности Каира по прекращению потоков незаконной миграции в Европу. Боррель также сообщил, что в ходе переговоров с Шукри были обсуждены ситуация в Палестине и Ливии, а также украинский кризис. По убеждению главы европейской дипломатии, и в этом вопросе Египет "имеет серьезное влияние".

Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства отметил, что Каир "всегда брал на себя ответственность за своих соседей и принимал миллионы человек на своей территории". Касаясь ситуации в Судане, Шукри указал, что "происходящее в этой стране оказывает прямое влияние на Египет, и Каир прилагает все усилия, чтобы остановить насилие и призывает стороны вернуться к диалогу". По последним данным, с начала конфликта в Судане в середине апреля нынешнего года на египетскую территорию из соседней страны перебралось уже более 220 тыс. человек.

Боррель и Шукри также обсудили вопросы европейских инвестиций в египетскую экономику, включая энергетический сектор, перспективы использования возобновляемых источников энергии и противодействие негативным изменениям климата.