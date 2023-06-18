18 июня, 18:59

На Украине хотят привлечь колумбийского певца Малуму для пиара своих целей

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не знает музыканта, но считает, что он "нужен" киевским властям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Киевские власти намерены привлечь известного своей активностью в соцсетях певца Малуму к продвижению своих интересов в Латинской Америке. Об этом рассказал в опубликованном в воскресенье интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В издании отмечают, что глава офиса украинского президента регулярно просматривает соцсети в поисках "новых жертв" среди медиаперсон, Малума с его огромной аудиторией в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) - один из них. "Я не знаю, этого певца. Его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен", - приводит слова Ермака газета.

Малума (настоящее имя Хуан Луис Лондоньо) - колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. В Instagram, где он часто выкладывает фото и видео, у исполнителя более 63 млн подписчиков. В 2017 году его привлекали к написанию официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

За последний год с лишним многие голливудские звезды посещали Украину и встречались с президентом Владимиром Зеленским. Французский актер Ален Делон взял у него интервью.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Одними из основных целей были названы демилитаризация и денацификация Украины. 

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УкраинаКолумбия
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