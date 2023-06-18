Швеция намерена обнародовать новую доктрину нацбезопасности 19 июня

По словам источника телеканала SVT, она будет реализовываться в рамках членства страны в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Швеция принимает новую доктрину национальной безопасности. Основные ее положения изложены в докладе Совета обороны, в который входят представители восьми парламентских партий и профильные эксперты, сообщил в воскресенье телеканал SVT.

Документ, который должен быть обнародован 19 июня, озаглавлен "Серьезные времена". В нем имеется отсылка к периоду с 1939 по 1945 год, когда безопасность Швеции "находилась под серьезной угрозой". В докладе утверждается, что возможность агрессии со стороны России нельзя исключать, поскольку даже с учетом боевых действий на Украине РФ способна к проведению военных операций против королевства. "Доклад - это четкий сигнал России. Теперь мы огрызаемся формулировками, более острыми, чем когда-либо", - приводит SVT слова одного из авторов доклада.

Как уточняет телеканал, авторы исходят из той же предпосылки, что присутствовала в докладе пятилетней давности, а именно: "вооруженное нападение на Швецию нельзя исключать". "Равно как и то, что против Швеции могут быть использованы военные средства или новые угрозы применения таковых", - говорится в публикации.

"Кроме того, Россия еще больше понизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции против Швеции с использованием авиации, военно-морских сил, оружия большой дальности или ядерного оружия остается неизменной. Россия также способна действовать средствами спецназа", - говорится в докладе.

Если до подачи заявки на вступление в НАТО национальная безопасность королевства обеспечивалась на основе декларации о солидарности с другими скандинавскими странами и странами - членами ЕС, то сейчас формулировка иная: "Жизненно важным вопросом национальной безопасности Швеции является отстаивание своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы защищать нашу страну, наше население, нашу демократию, нашу свободу и наш образ жизни всей силой оружия".

По словам источника SVT, новая доктрина будет реализовываться в рамках членства Швеции в НАТО.