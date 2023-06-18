Reuters: в США спорят о необходимости продлевать научно-техническое соглашение с Китаем

Документ, срок действия которого может истечь 27 августа, продлевается каждые пять лет

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Члены правительства и Конгресса США ведут острые дебаты о необходимости продления заключенного в 1979 году американо-китайского соглашения о сотрудничестве в научно-технической сфере (STA). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соглашение продлевается каждые пять лет, оно считается стабилизирующим фактором в двусторонних отношениях, регулируя вопросы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, физика, химия, космос и др. Срок действия соглашения, если оно не будет продлено, истечет 27 августа.

Среди властей США преобладает точка зрения о необходимости продлить данные договоренности. Однако ряд чиновников и законодателей выступает против из-за опасений по поводу приписываемого Пекину "воровства американских технологий" с помощью этого соглашения. Сторонники продления STA заявляют, что прекращение его действия будет препятствовать двустороннему научно-техническому сотрудничеству. Госдепартамент отказался комментировать агентству "внутренние консультации" по соглашению. В Совете национальной безопасности Белого дома также отказались от комментариев.

Посольство Китая в Вашингтоне сообщило Reuters, что китайские чиновники обратились к США год назад, чтобы обсудить возможность продления соглашения, которое, по мнению Пекина, служит основой для сорокалетнего плодотворного сотрудничества двух стран. "Насколько нам известно, американская сторона все еще изучает вопрос продления соглашения", - сообщил агентству пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй. По его словам, стороны могут рассмотреть возможность внесения изменений в договоренности. "Есть надежда, что американская сторона ускорит рассмотрение [вопроса о продлении] до истечения срока действия соглашения", - заключил он.

18 июня в Пекине министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что американо-китайские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. 18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он использовался для "сбора важной информации". Это первый визит главы Госдепартамента в КНР с октября 2018 года.