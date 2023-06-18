Молдавия утроила за год число проектов сотрудничества с НАТО

Сейчас таких проектов 18, рассказал глава миссии республики при альянсе Виорел Чиботару

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Молдавия, в конституции которой прописан нейтралитет, за последний год утроила количество проектов сотрудничества с НАТО. Об этом заявил в воскресенье посол Молдавии в Бельгии, глава миссии республики при НАТО Виорел Чиботару.

"В мае 2022 года у нас было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта. Сейчас у нас 18 проектов с НАТО", - сказал Чиботару. По его словам, активизация сотрудничества началась с предложения руководства альянса правительству Молдавии сформулировать просьбы о помощи. "После изучения списка было принято политическое решение, сформулированное НАТО: индивидуальная поддержка, что означает расширенную поддержку Молдавии", - пояснил Чиботару. По его словам, совместные проекты реализуются в области подготовки кадров для армии, полиции, внутренних войск.

На минувшей неделе заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что ожидает от Кишинева инициатив для укрепления дальнейшего сотрудничества. По его словам, после саммита НАТО в Вильнюсе будет проведено специальное заседание с делегациями Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, которое выльется в еще более амбициозное партнерство.

Согласно опросам общественного мнения, больше двух третей граждан Молдавии выступают за сохранение ее нейтралитета и против вступления в Североатлантический альянс. Тем не менее в январе президент республики Майя Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса Молдавия может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в городе открылось бюро по связям с НАТО. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии Молдавии резко критикуют действия Кишинева по сближению с альянсом.