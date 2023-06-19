Глава МИД Ирландии выступил в защиту планов провести форум по теме нейтралитета республики

Михол Мартин указал на то, что каждая страна в Европе провела оценку своей политики в области безопасности и обороны в свете конфликта на Украине

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин выступил в защиту планов правительства начать на следующей неделе консультативный форум по теме необходимости сохранения многолетней традиции нейтралитета республики. Об этом он заявил в воскресенье в ответ на критику президента Ирландии Майкла Хиггинса, назвавшего подобные консультации игрой с огнем.

"Уклониться от этого или сделать это за закрытыми дверьми было бы кардинальной ошибкой и снятием с себя ответственности", - заявил глава МИД республики. Он обратил внимание на то, что "каждая страна в Европе провела оценку и повторную оценку своей политики в области безопасности и обороны" в свете конфликта на Украине.

"Форум не бинарная дискуссия о нейтральности, и он никогда не задумывался как таковой. Правительство ясно дало понять, что мы не намерены менять политику военного нейтралитета Ирландии", - добавил Мартин. "Мы также ясно заявили, что эта политика не мешает нам вдумчиво и ответственно подходить к глобальной и европейской обстановке в сфере безопасности, частью которой мы являемся. Это также не означает, что мы должны изолироваться", - сказал политик.

Ранее Мартин созвал открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Дискуссии начнутся в трех городах Ирландии: 22 июня в Корке, 23 июня в Голуэе, 25 июня в Дублине, а принять участие в них должны 1 тыс. человек, включая простых граждан, академиков, военных экспертов и военнослужащих.

Консультации возглавит ирландский политолог, специализирующийся на изучении терроризма, первая женщина на посту ректора Оксфордского университета (2016-2023) Луиза Ричардсон.

По словам Мартина, экспертам предстоит ответить на вопрос, целесообразна ли до сих пор система тройного замка. Упомянутый механизм означает, что для отправки за рубеж более 12 ирландских военнослужащих требуются одобрение правительства, парламента и специальная резолюция ООН.

О заявлениях президента

В опубликованном в воскресенье в газете Business Post интервью Хиггинс заявил, что Ирландия хоронит себя в повестке дня других людей. Президент Ирландии, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, выразил опасения, что нынешняя внешняя политика страны дрейфует в опасном направлении. Он также предупредил, что страна должна избежать самодовольства и хвастовства тех, кто хотел бы, чтобы Ирландия шла впереди оркестра в направлении военных альянсов наподобие НАТО и отказа от многолетней традиции позитивного нейтралитета.