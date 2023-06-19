Большинство опрошенных поляков против релокации мигрантов и за референдум по этому вопросу

Против "предложения ЕС, касающегося релокации мигрантов внутри Евросоюза" высказались более 67% респондентов

ТАСС, 19 июня. Большинство польских граждан выступают против планов Евросоюза о принудительной релокации мигрантов и требуют провести общепольский референдум по этому вопросу. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологическим центром United Surveys по заказу радиостанции RMF FM и газеты Dziennik Gazety Prawnej.

Более 67% участников опроса выступили против "предложения ЕС, касающегося релокации мигрантов внутри Евросоюза". Противоположную точку зрения поддержали 26% респондентов, 6,9% опрошенных признались, что не имеют собственного мнения по данному вопросу.

Особенно негативно к идее релокации отнеслись представители возрастной группы от 18 до 29 лет. Против намерений ЕС выступили 92% молодых поляков.

За проведение общенационального референдума по вопросу предложенной ЕС релокации выступили 50,1% участников опроса, 41% не считают нужным проводить такой референдум.

Опрос United Surveys был проведен во всех воеводствах Польши в начале июня. Социологи опросили тысячу совершеннолетних польских граждан.

Одобренное руководством ЕС и ЕК предложение о релокации заключается в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев. Государство, которое не согласно принимать беженцев, будет обязано выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.