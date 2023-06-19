Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Казахстаном на очень высоком уровне

При этом есть над чем работать, заявил белорусский президент

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Отношения Белоруссии с Казахстаном находятся на очень высоком уровне, но есть над чем работать. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Мы можем констатировать сегодня, что отношения между Беларусью и Казахстаном находятся на очень высоком уровне, но, как говорят спортсмены, есть над чем работать", - сказал президент, его слова приводит агентство БелТА. Лукашенко отметил, что в Белоруссии внимательно наблюдают за процессом трансформации институтов управления и общества в Казахстане и "многое берут на карандаш". "Очень правильно вы делаете, укрепляя тем самым и независимость своего государства, и безопасность, что немаловажно сегодня", - сказал Лукашенко.

Официальный визит в Минск заместителя премьер-министра — главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу © Наталья Таланова/ ТАСС

Президент заверил, что Казахстан всегда может рассчитывать на Белоруссию. "Вы должны знать, что Беларусь всегда была вашим другом и на нас вы здесь, если вам нужно будет, можете рассчитывать", - подчеркнул глава государства.