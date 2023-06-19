Лукашенко считает, что Белоруссия, Казахстан и Россия могут быть притягательным центром

Отношения Белоруссии и Казахстана, по словам белорусского президента, являются фундаментом взаимодействия ряда интеграционных структур, в особенности ОДКБ и ЕАЭС

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия, Казахстан и Россия могут быть притягательным центром для других государств. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Казахстан, Россия и Беларусь - я, глядя вперед, вижу такой притягательный центр для других государств. Недавно я об этом говорил: надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, мир сегодня эгоистичен, националистичен. "Вы, министры иностранных дел, это видите лучше, чем я. Поэтому надо, по крайней мере в данный момент, надеяться на себя и на своих друзей, которые всегда придут на помощь и поддержат", - подчеркнул белорусский лидер.

Отношения Белоруссии и Казахстана, по словам Лукашенко, являются фундаментом взаимодействия ряда интеграционных структур, в особенности ОДКБ и ЕАЭС. "Всегда Казахстан играл важную роль в формировании этих структур, в их деятельности. Так же, как и Беларусь", - сказал Лукашенко.

Официальный визит в Минск заместителя премьер-министра — главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу © Наталья Таланова/ ТАСС

Со своей стороны, глава МИД Казахстана отметил, что его страна высоко оценивает стратегическое партнерство с Белоруссией. "Я считаю, что приехал к друзьям. Сегодня для меня это огромная возможность донести наше послание белорусским братьям, друзьям, что Казахстан высоко ценит наше стратегическое партнерство, - заявил он. - Мы абсолютно привержены дальнейшему развитию наших дружеских, братских отношений".