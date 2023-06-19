Белоруссия и Казахстан договорились о поддержке на международных площадках

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу напомнил, что Минск и Астана являются стратегическими партнерами

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Минск и Астана договорились оказывать друг другу поддержку на международных площадках различного уровня. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник после переговоров с прибывшим с визитом в республику казахским коллегой Муратом Нуртлеу.

"Мы договорились, что белорусская и казахстанская стороны продолжат тесно взаимодействовать и оказывать друг другу взаимную поддержку в рамках глобальных и региональных международных организаций - ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА. Мы высоко ценим поддержку, которую Казахстан оказывает Беларуси в процессе присоединения к ШОС. Мы ценим и поддержку, которую Казахстан оказал в процессе голосования по заявке Беларуси на выборах в Совет Безопасности ООН", - сказал Алейник.

Нуртлеу напомнил, что Белоруссия и Казахстан являются стратегическими партнерами. "Мы очень хорошо друг друга поддерживаем, у нас налажен постоянный регулярный диалог", - подчеркнул он.

Алейник указал на деградацию существующей системы международных отношений. "Система международных отношений остро нуждается в восстановлении верховенства права, в новой архитектуре европейской, я бы сказал, евразийской безопасности, где будут учитываться интересы каждого государства. Мы схожи во мнении, что международные отношения должны быть свободны от вмешательства во внутренние дела государств и незаконного санкционного давления, которое противоречит базовым принципам международного права", - сказал руководитель белорусского дипломатического ведомства.

"Есть общее понимание того факта, что эффективная ОБСЕ была бы нужна для укрепления единства евразийского пространства. Она должна в идеале сдерживать односторонние и дискриминационные подходы. Однако пока что, к сожалению, мы наблюдаем лишь обратные тенденции", - констатировал Алейник.

Министр отметил, что в отношении базовых принципов развития евразийской экономической интеграции позиции Белоруссии и Казахстана также во многом совпадают. "Обе наши страны выступают за снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле, полноформатное обеспечение четырех свобод: беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.