Премьер Украины призвал Бангладеш поддержать зерновую инициативу Киева

Денис Шмыгаль также призвал Дакку принять участие в продвигаемой Киевом так называемой формуле мира

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со своей коллегой из Бангладеш Шейх Хасиной и призвал ее поддержать зерновую инициативу Киева.

"Говорили также о поддержке украинских инициатив, таких как Grain from Ukraine. <...> Бангладеш исторически один из крупнейших импортеров украинского зерна", - написал Шмыгаль в понедельник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также призвал Бангладеш принять участие в продвигаемой Киевом так называемой формуле мира, а также выразил надежду на "плодотворное сотрудничество".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил программу Grain From Ukraine, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. Она предусматривает, что страны, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.

Власти Украины неоднократно просили содействия партнеров в вопросах увеличения объемов экспорта украинской агропродукции, это касается как зерновой инициативы Зеленского, так и зерновой сделки, которую Киев постоянно просит продлить минимум на год. При этом российский лидер Владимир Путин еще в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, которым оно должно было поступать в приоритетном порядке.

В понедельник бангладешская газета "Дакка трибьюн" сообщила, что страна подала заявку на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Сейчас страна входит в число "друзей БРИКС". При этом по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав объединения, приближается к двум десяткам.