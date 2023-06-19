МИД Франции заявил, что Макрон рассмотрит приглашение на саммит БРИКС, если оно поступит

При этом, как отметила глава МИД председательствующей в объединении ЮАР, любое решение об участии лидеров стран, не входящих в БРИКС, будет приниматься председателем объединения

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), если подобное приглашение поступит. Об этом заявила в понедельник министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна по итогам переговоров в южноафриканской столице с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы говорим в гипотетическом плане о возможном приглашении Макрона на саммит БРИКС, - отметила Колонна. - Во всяком случае, решение за БРИКС". Она отметила, что Франция взаимодействует с рядом стран БРИКС, включая Китай, по ряду направлений, и "логично, что подобное сотрудничество может иметь различные формы и форумы".

В свою очередь Пандор заявила, что идея о возможном участии Макрона в саммите БРИКС "является новацией". "Любое решение об участии тех или иных лидеров стран, не входящих в БРИКС, во встречах на высшем уровне должно и будет приниматься председателем объединения", - подчеркнула она.

ЮАР сейчас председательствует в БРИКС. Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. "В последний день работы саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса планирует провести встречу лидеров стран - членов БРИКС и Глобального юга, - сообщили ТАСС в МИД ЮАР. - Ожидается, что в Йоханнесбург прибудут главы государств и правительства большинства государств Африки, АСЕАН, Карибского сообщества (КАРИКОМ), члены Группы семидесяти семи (G77). Иными словами, в рамках работы саммита БРИКС произойдет консолидация сил, которые видят отличные от Запада пути развития современного мира".

Согласно полученной ТАСС информации, Макрон хотел бы стать участником встреч в рамках Глобального юга.