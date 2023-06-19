Медведчук заявил, что украинский бизнес не верит в успех контрнаступления ВСУ

По словам политика, об этом свидетельствует ухудшение индекса предпринимательской уверенности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинский бизнес не верит в успех контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом свидетельствует ухудшение индекса предпринимательской уверенности. Такое мнение высказал оппозиционный политик Виктор Медведчук.

"На фоне победных реляций о будущем успешном наступлении ВСУ украинский бизнес начал сильно беспокоиться и сворачиваться", - написал он в Telegram-канале "Другая Украина". В обоснование своих выводов политик приводит данные ежемесячного опроса руководства предприятий страны о перспективах деловой активности, проведенного украинским Институтом экономических исследований. В мае доля предприятий, указавших опасность для работы как препятствие к развитию, возросла на 7 процентных пунктов до 32%, отмечает политик. "То есть, получается, что украинский бизнес ждет не победного контрнаступления, а ухудшения обстановки для Украины", - полагает Медведчук.

По его словам, авторы исследования считают, что тревожные настроения украинского бизнеса носят чисто психологический характер и не имеют серьезных оснований.

"Но, очевидно, украинский бизнес знает больше, чем украинская пропаганда, и у них (предпринимателей - прим. ТАСС) основания определенно есть", - считает политик. В подтверждение этого предположения оппозиционер приводит данные того же исследования, согласно которым растет доля предприятий, не планирующих рост производства, с 63,4% до 71,4%.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.