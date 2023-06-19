Разведка КСИР обвинила около 20 стран в организации протестов

Среди них США, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия

ТАСС, 19 июня. Разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) уверены в том, что за организацией протестов в исламской республике осенью 2022 года стоят спецслужбы около 20 стран. С таким заявлением выступил в понедельник Мохаммад Каземи, глава разведуправления КСИР.

"Расследования, проведенные разведорганизациями КСИР, указывают на участие спецслужб почти 20 стран в беспорядках, охвативших страну в 1401 году (имеются в виду протесты осенью 2022 года - прим. ТАСС), - приводит его слова агентство Tasnim. - Среди государств, активно работавших в этой сфере, стоит упомянуть США, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Францию, Германию, Канаду, Бельгию, Австрию, Албанию, Австралию, Исландию, Италию, [непризнанное] Косово, Норвегию, Бахрейн, Новую Зеландию и сионистский режим (Израиль)".

Каземи, в частности, подчеркнул, что сотрудники посольства Франции перемещались по территории исламской республики для сбора оперативной информации о протестах и расположении сил безопасности Ирана с целью обмена этими данными со спецслужбами "еще одной европейской страны". Кроме того, упомянутые страны якобы использовали для сбора информации граждан Афганистана, Пакистана и Ирака наравне с гражданами различных стран Запада. В результате, отметил Каземи, были задержаны 40 граждан "одной из соседних стран", а также гражданин ФРГ и человек, имеющий двойное гражданство Франции и Ирландии.

Глава разведслужбы КСИР также указал на то, что представители разведки ОАЭ и Израиля периодически встречались на территории некоей арабской страны и обсуждали поддержку протестов в Иране.

Официальные лица упомянутых стран данные обвинения пока не комментировали.

Протесты в Иране

Волнения начались 16 сентября 2022 года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка и при допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях тем не менее была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы, однако эта версия не показалась протестующим убедительной.

По сведениям саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", митингами и шествиями за несколько месяцев были охвачены 157 иранских городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных.

До настоящего момента власти исламской республики обвиняли в причастности к организации беспорядков спецслужбы Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии и США.