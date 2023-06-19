В Словакии ищут собственное решение вопросов обеспечения ПВО страны

Процесс создания республиканской ПВО разделен на четыре этапа

БРАТИСЛАВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии ищет собственное решение эффективного обеспечения ПВО республики, несмотря на помощь стран-союзников по евроатлантическим структурам. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство TASR со ссылкой на представителя департамента по связям с общественностью ведомства Марию Прецнер.

"Минобороны в области ПВО ищет собственное решение, несмотря на помощь союзников. Ведомство обратилось [для решения этой проблемы] к 11 странам, которые располагают промышленным потенциалом для производства необходимых систем [ПВО]. Предложения от них, оценку которых на основе заранее определенных критериев проведет группа наших экспертов, ожидаются до конца июля", - сказала Прецнер.

Процесс создания максимально действенной республиканской ПВО будет длительным. Он будет разделен на четыре этапа. Сейчас Минобороны сосредоточено над реализацией первого из них. Он предусматривает приобретение мобильного зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия и 12 переносных противовоздушных ракетных комплексов. На эти цели предполагается израсходовать до €200 млн. Покупка, как отметило агентство, соответствует задачам, определенным в Плане развития оборонного ведомства до 2035 года.

Словакия в августе 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29, которую весной 2023 года передала в дар Украине. Воздушное пространство республики, по просьбе Братиславы, до конца 2024 года будут охранять ВВС Чехии, Польши и Венгрии. Затем, как предполагается, страна получит из США сверхзвуковые истребители F-16.