Участники встречи по Мьянме обсудили борьбу с трансграничной преступностью

Мероприятие организовал Таиланд, в нем приняли участие представители семи стран

БАНГКОК, 20 июня. /ТАСС/. Организованная Таиландом неформальная встреча представителей стран, заинтересованных в урегулировании ситуации в Мьянме, позволила добиться некоторого прогресса по нескольким пунктам, в том числе борьбе с преступностью на межгосударственной границе. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post​​​​​.

Вице-премьер и глава МИД Таиланда Дон Праматвинай отметил, что обсуждение поднятых в ходе встречи вопросов "было в интересах всех сторон". "Мы изучили многие проблемы, включая текущую ситуацию на границе, борьбу с мошенничеством и другими транснациональными преступлениями", - сказал он.

Встреча по урегулированию в Мьянме прошла в понедельник в формате неформального диалога с участием представителей Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Индии, Китая, Брунея и Вьетнама.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

После прихода военных к власти в стране продолжаются акции против смещения гражданского правительства, которые часто выливаются в диверсионные вылазки. По данным правозащитников, с 1 февраля 2021 года в Мьянме были убиты 3,4 тыс. человек, более 21,9 тыс. задержаны.