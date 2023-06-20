20 июня, 04:37

Главы МИД Узбекистана и ОАЭ обозначили задачи по укреплению контактов между ведомствами

Они нацелены на развитие партнерских отношений между странами

ТАШКЕНТ, 20 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и ОАЭ Бахтиёр Саидов и Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в Абу-Даби обозначили задачи по укреплению контактов между своими ведомствами.

"Наша расширенная повестка переговоров включала предложения по дальнейшей активизации сотрудничества на двусторонней основе и укреплению диалога на региональном и международном уровнях. Мы также обозначили задачи по дальнейшему укреплению контактов между министерствами иностранных дел Узбекистана и ОАЭ в целях обогащения взаимовыгодных партнерских отношений", - написал Саидов во вторник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Узбекистан и ОАЭ стремительно развивают двусторонние отношения в сферах торговли, инвестиций, инноваций, зеленой энергетики, сельского хозяйства, логистики, транспорта и во многих других отраслях. 

Теги:
УзбекистанОАЭСаидов, Бахтиёр Одилович
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