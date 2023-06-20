В Киеве сообщили, что под санкции Украины уже подпали более 8,6 тыс. человек

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая уточнила, что большинство из них - россияне

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 8,6 тыс. человек подпали под санкции Украины, большинство из них - россияне. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

"Санкции введены против более чем 8,6 тысячи человек, <...> на основе 34 решений СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) применены санкции, и подавляющее большинство из этих людей - это граждане Российской Федерации", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

По словам Мудрой, власти Украины активно работают над принудительной конфискацией в пользу государства имущества и активов, которые, как утверждается, принадлежат подпавшим под санкции лицам. "Начиная с мая прошлого года Минюст уже получил 20 решений Высшего антикоррупционного суда Украины о применении санкций и взыскании активов подсанкционных лиц в пользу государства. 19 таких решений уже вступили в законную силу", - отметила она.

Власти Украины регулярно заявляют о введении санкций против различных физических и юридических лиц. Помимо российских граждан и компаний, под ограничения также подпали представители Белоруссии, Ирана, некоторых стран ЕС и даже самой Украины. Санкции, в частности, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другое.