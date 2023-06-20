20 июня, 10:20

Дочь соратника Порошенко сложила депутатский мандат после скандального ДТП

Ярина Арьева заявила, что "выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Дочь соратника бывшего президента Украины Петра Порошенко Ярина Арьева сложила депутатский мандат после скандального ДТП.

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно, суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также Арьева опубликовала фото соответствующего заявления.

23 мая Арьевой сообщили о подозрении в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией". 

Теги:
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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