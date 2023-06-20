СМИ: в Непале запретили все индийские фильмы на языке хинди

Таким образом руководство страны выражает протест против упоминания в одном из фильмов, что героиня древнеиндийского эпоса "Рамаяна" является "дочерью Индии", сообщает агентство Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Непала запретили демонстрацию в кинотеатрах всех индийских кинокартин на языке хинди, тем самым выразив протест против упоминания в одном из фильмов, что Сита, героиня древнеиндийского эпоса "Рамаяна", является "дочерью Индии".

Как сообщает во вторник агентство Press Trust of India, в 17 кинозалах в Катманду размещены полицейские для наблюдения за выполнением запрета на прокат индийских фильмов.

Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что ни один фильм на хинди не будет разрешен к показу в столичных кинотеатрах, пока слова о том, что "Сита - дочь Индии" не будут удалены из копий новой индийской киноленты "Адипуруш", причем не только в Непале, но и в самой Индии.

В кинотеатрах Непала индийские фильмы на хинди могут демонстрироваться без дублированного перевода на язык непали, на котором говорит более 44% непальцев, из-за большого сходства двух родственных наречий.

В Непале верят, что легендарная Сита, которую там называют Джанаки, родилась в древности в Джанакпуре на юго-востоке гималайского государства. Индийцы придерживаются иного мнения, и считают эту героиню эпоса, как и в фильме "Адипуруш", - "дочерью Индии".