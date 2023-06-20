Парламент Армении 27 июня возобновит слушания о причинах эскалации в Карабахе

В них примет участие премьер-министр Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Временная комиссия парламента Армении по расследованию военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году продолжит 27 июня слушания с участием премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам глава комиссии, депутат от фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян.

"Члены комиссии получат возможность задавать неограниченное количество вопросов премьер-министру 27 июня", - сказал он.

Пашинян во вторник утром на заседании комиссии представил обширный доклад и свое видение о переговорном процессе по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, о том, почему Армения и Азербайджан не остановили военные действия в сентябре и октябре 2020 года и почему он был вынужден подписать трехстороннее заявление от 9 ноября, согласно которому Азербайджану отходили семь районов вокруг Нагорного Карабаха, часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе и город Шуша.