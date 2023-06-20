Боррель заявил, что ЕС не хватает материалов для производства боеприпасов

Глава внешнеполитической службы Евросоюз заявил, что их надо импортировать

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Евросоюз не имеет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов, их приходится импортировать. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС.

"Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности", - сказал Боррель.