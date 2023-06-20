20 июня, 11:58,
обновлено 20 июня, 12:07

Боррель заявил, что ЕС не хватает материалов для производства боеприпасов

Глава внешнеполитической службы Евросоюз заявил, что их надо импортировать

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Евросоюз не имеет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов, их приходится импортировать. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС.

"Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности", - сказал Боррель. 

Теги:
Боррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация