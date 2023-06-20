Telegraph: США не разрешили британской компании отправить аппарат для спасения батискафа

На его борту находятся пять человек

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не дали разрешение британской компании направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф "Титан" с пятью людьми на борту. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, команда из семи экспертов компании Magellan Limited, специализирующейся на исследовании больших глубин и подводных съемках, была готова вылететь с оборудованием из аэропорта Нормандских островов еще в 19:00 (21:00 мск) понедельника. Для этого фирма, зарегистрированная на острове Гернси в проливе Ла-Манш, получила необходимое разрешение Министерства обороны Великобритании. Однако, как говорится в статье, они также должны были получить разрешение от американской стороны для доступа в район, расположенный в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Здесь пропала связь с аппаратом, который спустился для осмотра обломков лайнера "Титаник".

Необходимость срочной помощи

Издание цитирует бывшего президента компании из Атланты (штат Джорджия) под названием RMS Titanic (RMST) Бреттона Ханчака, который сотрудничал в прошлом с компанией Magellan. По его словам, американские власти указали на то, что предпочли бы использовать базирующийся в Нью-Йорке глубоководный аппарат, который способен опуститься на глубину 3 км. Батискаф же компании Magellan, по его словам, способен работать на глубинах до 5 км. Обломки же "Титаника" лежат на глубине 3,8 км.

"У нас есть граждане Великобритании, Франции и США на борту [батискафа], и важна каждая минута. Это не рациональное решение, это единственный аппарат, который у нас есть с лебедкой, и ребята - эксперты в этой отрасли, - заявил Ханчак газете. - Почему не попробовать оба судна? Чем больше помощи мы получим, тем лучше".

В мае компания Magellan создала первую цифровую копию парохода "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году. При помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов ее специалисты создали 3D-модель судна. В партнерстве с телевизионной компанией Atlantic Productions они засняли в большом разрешении все детали лайнера - от его обшивки и гигантских винтов до так и не открытых бутылок шампанского и десятков пар обуви, которые никогда более не были использованы.

О пропаже батискафа

19 июня американская компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.

По данным телеканала, 10-дневное путешествие к обломкам "Титаника" стоит около $250 тыс. на человека.