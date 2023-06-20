В Армении сообщили, что ВС Азербайджана в очередной раз обстреляли завод у Ерасха

Металлургический завод строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана во вторник в очередной раз обстреляли строящийся металлургический завод в районе села Ерасх, находящегося вблизи армяно-азербайджанской границы.

"20 июня в 16:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по строящемуся с иностранными инвестициями металлургическому заводу в Ерасхе", - говорится в заявлении ведомства.

Металлургический завод в Ерасхе строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн. Во вторник на площадке завода прошло торжественное мероприятие по поднятию флагов двух стран.

В предыдущий раз о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении строящегося предприятия Минобороны Армении сообщало в понедельник. Также, по информации ведомства, огонь открывался 13, 14 и 16 июня, из-за чего ранения получили двое граждан Индии и была повреждена строительная техника.