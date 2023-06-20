Франция направляет океанографическое судно для поиска батискафа, пропавшего в Атлантике

На его борту находятся пять человек

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Французское океанографическое судно Atalante с глубоководным автономным аппаратом направляется в район Атлантического океана, где пропал батискаф "Титан" с пять людьми на борту. Об этом сообщило во вторник Agence France Press.

В сообщении отмечается, что корабль прибудет в район поиска в среду около 20:00 по парижскому времени (21:00 мск).

AFP отмечает, что на борту корабля находится подводный автономный аппарат, который может опускаться на глубину в несколько тысяч метров.

19 июня американская компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа - 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.

Судно Atalante принадлежит французскому океанографическому институту (Ifremer). Корабль был спущен на воду в 1989 году и спустя 20 лет прошел модернизацию. Длина корабля 84,6 м, водоизмещение 3,5 тыс. тонн. Экипаж корабля может варьироваться в зависимости от задач и составляет 15-29 человек. Кроме того, на борту может находиться до 30 специалистов и ученых.