Суд выдал новый ордер на арест экс-премьера Пакистана

По данным телеканала ARY News, речь идет об ордере без права внесения залога

ИСЛАМАБАД, 20 июня. /ТАСС/. Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге. Об этом во вторник сообщил телеканал ARY News.

По его данным, суд по борьбе с терроризмом Лахора выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении председателя ДЗС и других партийных лидеров. Как отмечает телеканал, ордера были выданы за их постоянное отсутствие на слушаниях по делам о двух поджогах - офиса партии "Пакистанская мусульманская лига (Наваз)" и контейнера.

Ранее агентство AFP информировало, что суд продлил до 4 июля срок освобождения под залог Хана.

9 мая экс-премьер Пакистана был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. Более 4 тыс. манифестантов были задержаны. 10 человек погибли, свыше 300 пострадали. Хан был освобожден под залог до 19 июня.