Минск не смирится с темой использования прав человека для обслуживания политики санкций

Постпред Белоруссии Лариса Бельская констатировала, что "к сожалению, сегодня СПЧ и многие правозащитные структуры - это инструмент большой политики"

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Минск не намерен мириться с использованием Западом темы прав человека для обслуживания политики давления и санкций. Об этом в ходе 53-й сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ) заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.

"Беларусь не будет мириться с тем, что тема прав человека используется для обслуживания политики давления и санкций", - сказала Бельская, текст выступления которой размещен в Telegram-канале белорусского постпредства.

Представитель Минска констатировала, что "к сожалению, сегодня СПЧ и многие правозащитные структуры - это инструмент большой политики". "Доминирующая в ООН правозащитная доктрина часто блокирует альтернативные мнения, игнорирует национальную специфику, культурные и религиозные особенности незападных государств", - отметила она.

"Совету [по правам человека] и Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) необходимо прекратить давление через ангажированные страновые мандаты на мою страну - Беларусь, Россию, Сирию, Никарагуа, Иран и ряд других государств, прекратить грубые попытки вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом прав человека в Синьцзяне", - заявила Бельская.

Представитель Белоруссии указала на невозможность сотрудничества "с механизмами, навязанными против воли суверенного государства". "Мы были и остаемся открытыми к взаимодействию с УВКПЧ на основе наших национальных интересов. Считаем, что УВКПЧ нужны не дополнительные ресурсы, а отказ от политизации, беспристрастность и активизация работы с государствами на основе приоритетов, определяемых правительствами", - отметила белорусский дипломат.